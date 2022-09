La Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității <Ștefan cel Mare> din Suceava este în plină derulare o nouă sesiune de admitere, iar înscrierile merg bine. Printre candidați se numără tineri din Ucraina și români care s-au născut în alte state. Prezent în studioul Radio Top, lectorul universitar Arthur Suciu a declarat: „Chiar m-am mirat și eu câți candidați sunt. Credeam că-i o admitere mai soft, însă vin destul de mulți absolvenți de liceu. Am constatat că au început să vină mai mulți candidați din Ucraina. Au venit chiar și ucraineni de etnie ucraineană. Ucraineni care știu româna nu prea sunt, dar sunt și ucraineni de etnie română. Unii știu mai bine și alții mai puțin bine româna. Unii se înscriu la anul pregătitor, iar alții la diversele specializări ale Facultății de Litere și Științe ale Comunicării”. Profesorul a completat: „Un alt fenomen pe care l-am observat făcând înscrierea este că vin tineri români născuți în alte țări, unde au lucrat părinții lor, gen Spania, Italia și Grecia. Probabil că s-au întors părinții lor, și au venit și ei. Este un fenomen destul de interesant. Vorbesc fără probleme limba română, iar un alt lucru interesant este acela că au o experiență e viață”. De asemenea, Arthur Suciu a afirmat: „Tinerii români născuți în alte țări nu se înscriu neapărat la limbile pe care deja le cunosc, de exemplu, italiana sau spaniola. Am observat că se înscriu la altă limbă. Am discutat cu o absolventă care venea din Italia ori, mă rog, era născută în Italia. Mi-a zis că știe italiana și vrea să învețe germana”.

