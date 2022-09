Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat, astăzi, că se lucrează bine la amenajarea bazei sportive tip I care este realizată de Compania Națională de Investiții în municipiul Suceava în cadrul unui nou complex sportiv. Ion Lungu a precizat că în cadrul unei vizite la Suceava, directorul general al CNI, Manuela Pătrășcoiu, a vizitat stadiul lucrărilor și totodată a vizionat terenul pe care va fi construită tot de către CNI, Sala Polivalentă de 5.000 de locuri.

„Doamna director a apreciat stadiul lucrărilor la baza sportiva tip I și de asemenea spațiul generos pentru realizarea Sălii Polivalente, afirmând că este un amplasament ideal pentru asemenea obiectiv cu posibilitate de acces, aproape de bulevardul principal și de amenajare a unor parcări corespunzătoare”, a declarat Ion Lungu. El a amintit că pentru construcția Sălii Polivalente a fost semnat contractul, iar în prezent se lucrează la partea de proiectare. „În final vom avea un complex sportiv modern la Suceava. Doamne ajută!”, a încheiat Lungu.