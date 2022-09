Modelele din viața reală și creațiile virtuale au defilat atât pe podiumul fizic cât și pe cel digital, creând o punte între lumea IRL și URL cu experiența brand-ului „See Now, Buy Now”, în care a fost inclusă noua monogramă TH. Lista de invitați VIP i-a inclus pe Travis Barker, Kourtney Kardashian, Kris Jenner, Shawn Mendes, Kate Moss și John Legend.

Tommy Hilfiger și-a sărbătorit întoarcerea la Fashion Week din New York, duminică, 11 septembrie, cu show-ul Tommy Factory Toamna ’22 – și în adevăratul stil newyorkez, spectacolul a continuat în ciuda ploii. Spectacolul a dezvăluit noua monogramă TH, creată în parteneriat cu ilustratorul și designer-ul grafic Fergus Purcell, oferind o nouă abordare a stilului modern prep. Inovațiile digitale au oferit publicului un spectacol multiverse experiențial, în timp ce livestream-ul pentru publicul global a creat un mix între show-ul fizic și lumea virtuală, unde puteai întâlni avatare vedete Superplastic.

Colecția Toamna ’22

„BINE AȚI VENIT LA TOMMY FACTORY – MAKING OF-UL AL UNUI FASHION SHOW. O revenire în ceea ce este inima forței noastre creative, în Toamna 2022 aducem un omagiu fabricii emblematice din New York a lui Andy Warhol, unde a reunit modă, artă, muzică și divertisment.

De la noua noastră monogramă TH, concepută în parteneriat cu Fergus Purcell, până la colaborarea revoluționară cu designer-ul britanic Richard Quinn, toamna aceasta contopim clasicul cu noul și revărsăm lumină peste ceea ce urmează. Un remix al codurilor tradiționale americane cu un twist contemporan, inspirat de stilul streetwear. Ciocnirea culorilor pop îndrăznețe, reimaginarea proporțiilor și restilizarea în moduri surprinzătoare a stilului clasic moștenit.

Aceasta este stilul modern prep, pentru toți. O sărbătoare incluzivă a culturii pop și a creativității, prezentă în toate lumile, de la IRL la URL – aceasta este Tommy Factory.” – Tommy Hilfiger

Revenirea la NYC cu Tommy Factory

Evenimentul figital a reunit sub un singur acoperiș Futuremakers din lumea modei, muzicii, artei și divertismentului, ca expresie a inspirației regăsite în moștenirea lui Warhol de a celebra cultura pop și expresia creativă, Publicul a fost întâmpinat într-un decor intenționat neterminat, lansându-se astfel invitația de a participa la fashion show sub forma unei experiențe de tip making of, cu o distribuție formată din artiști inovatori. Jon Batiste a îmbrățișat conceptul și a oferit un performance improvizat în timp ce defila pe covor. Primul show de acest fel simultan IRL și URL a transportat oaspeții în spațiul de joacă creativ Tommy Factory, sărbătorind colecțiile și creativitatea care depășesc limitele din toate lumile. Marele final al spectacolului a inclus un performance unic al legendarului toboșar și producător Travis Barker, care a cântat o piesă exclusiv pentru Tommy Factory.

Making of-ul unui fashion show

O distribuție formată din fotografi, videografi și artiști de ultimă generație a creat artă live în cadrul spectacolului și a oferit publicului acces deplin la pregătirile din culise ale spectacolului – inclusiv partea de hair styling, make-up, primele look-uri și aranjarea set-ului. La realizarea live a decorului au fost prezente talente locale din New York, inclusiv Scotty Selvin, scenograf; Gabe Rozzell, artist airbrush; Print Mafia & Made By Crack, screen printer; Te’an Archer, wheatpasting; Bladi, fotograf; Risa Andy, live printing și wheatpasting; și artiștii graffiti Kyzer, OM!, Humane și DNTWATCHTV. Conținutul creat de ei a fost difuzat alături de show ca parte a set-ului fizic, în livestream-ul TOMMY PLAY pe Roblox și pe canalele brand-ului.

Modele de pe podium

Spectacolul a fost deschis de Jalin Johnson și a avut o distribuție diversă de modele, inclusiv Lila Moss, Winnie Harlow, Alton Mason, Amelia Gray, Duckie Thot, Hari Nef, Julia Fox, Paloma Elsesser, Parker van Noord, Precious Lee pe podiumul fizic – precum și Bob Colacello, mâna dreaptă a lui Warhol și editor al revistei Interview și actrița și modelul american Donna Jordan, binecunoscută ca superstar Warhol. Vedetele avatar de la Superplastic Janky, Guggimon și Dayzee au urcat pe podiumul virtual TOMMY PLAY purtând Tommy Hilfiger x Richard Quinn și au avut parte de o apariție specială la evenimentul IRL prin inovație digitală.

Invitații din primul rând

La spectacolul IRL au fost prezenți Kourtney Kardashian, Kris Jenner, Corey Gamble, Richard Quinn, Shawn Mendes, Jon Batiste, Kate Moss, Halima Aden, John Legend, Rickey Thompson, Jaylen Brown, Anthony Ramos și Paulo André. Apariție specială a unui membru original Factory, Jane Forth, care și-a câștigat notorietatea ca adolescenta superstar a lui Warhol. Lista de invitați i-a inclus pe Lady Bunny, Luka Sabbat, Wisdom Kaye, Miss Fame, Law Roach, Martine Rose, Noah Beck, 24k Goldn, Yungblud, Jesse Jo Stark, Latto, Anne Marie, Trippie Red, Riisa Naka, FEWOCiOUS. Online, evenimentul a fost transmis în direct pe site-ul global tommy.com, platformele partenere, canalele social media ale brand-ului și experiența TOMMY PLAY pe Roblox.

Un mix al universurilor IRL și URL

Oaspeții au sosit la Tommy Factory și au trecut imediat pragul spre universul figital creat de brand. Baloanelor Mylar, inspirate de emblematicii Nori de argint ai lui Warhol, care pluteau, li s-a adus un twist digital cu un remix video augmentat al unei instalații de baloane AR generate de oaspeți și spațiul hipnotizant NYC de pe Roblox redat în loop pe ecrane. Pe măsură ce experiența a progresat, arta live a fost realizată în spațiul de joacă creativ, în timp ce activările din metaverse au creat buzz pentru publicul IRL, cum ar fi Tommy Factory NFT, prin amabilitatea lui Rove, pe care invitații le puteau primi pe telefon în mai puțin de un minut.

O premieră în industrie, spectacolul fizic a fost transmis în direct pentru comunitate pe Roblox, ca parte a unui eveniment produs exclusiv pe podium, folosind tehnologia de ultimă oră Roblox. Publicul a putut să urmărească show-ul IRL în timp ce urmărea simultan ecranele care difuzau spectacolul în New York-ul remixat al Roblox, în timp real. În același timp, podiumul metaverse a prezentat avatarurile talentelor vedete Superplastic Janky, Guggimon și Dayzee, cu o apariție specială a metaumanului chinez NOAH – creând o experiență cu adevărat figitală pe toate canalele de comunicare cu consumatorii.

Modă democratiză – „See Now, Buy Now”

O gamă largă de articole de îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și stiluri gender-inclusive au fost disponibile pentru achiziționare în timp real în momentul în care au ieșit pe podium, prin conceptul brand-ului „See Now, Buy Now”, cu produse digitale exclusiv disponibile pe Roblox. Colecțiile sunt acum disponibile în România pe tommy.com și în magazinele TOMMY HILFIGER selecționate.

Tommy Factory continuă cu Campania Toamna 2022

Tommy Factory transmite optimismul hotărât și spiritul incluziv al brand-ului la nivel global prin activări holistice de marketing. Lansată pe 12 septembrie, campania Toamna 2022 continuă să îmbine hi-tech și lo-fi pentru a sărbători cultura pop și expresia creativă. Avându-l ca om în spatele camerei pe Craig McDean și ca stilist de Katie Grand, campania include supermodelul Kate și fiica modelului Lila Moss; bateristul și producătorul Travis Barker; artistul câștigător al Grammy®, actorul nominalizat la Globul de Aur® și la Emmy® Anthony Ramos; artistul, compozitorul și compozitorul Jon Batiste, câștigător al mai multor premii Grammy®; artistul pop Mr. Brainwash; legenda dragului Wigstock Lady Bunny; și artistul tatuator Steve Wiebe.

Experiențe digitale

