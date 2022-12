Printre criteriile care stau la baza alegerii celor mai bune statiuni de schi din Europa sunt sustenabilitatea si existenta dotarilor necesare pentru a asigura turistilor experiente placute in toate anotimpurile. Astfel, aceste statiuni pot functiona tot anul, fiind renumite printre turisti atat ca statiuni de schi, cat si locatii de vacanta superbe si in afara sezonului de iarna.

Prin urmare, daca iti doresti ca in aceasta iarna sa te bucuri de ceva special, poti opta pentru un weekend cu cazare Poiana Brasov sau pentru o saptamana in una dintre urmatoarele 10 statiuni montane:

Franta – Val Thorens

Desi Val Thorens are peste 50 de ani de activitate, este una dintre cele mai tinere statiuni de schi din Europa. Aflata la altitudinea de 2.300 m si detinand peste 600 km de partii, statiunea este una dintre cele mai inalte si mai intinse zone de schi din lume. Sub mottoul Live United, statiunea ofera experiente unice, festive si sportive pentru toata lumea.

Italia – Val Gardena

Val Gardena este destinatia perfecta pentru cei care isi doresc o vacanta de iarna cu numeroase activitati sportive in aer liber. Legendarul teleschi din jurul masivului Sella si conexiunile cu 12 zone de schi si 1.200 km de partii, pot satisface nevoile tuturor schiorilor, indiferent de nivel si experienta.

Elvetia – Zermatt

Zermatt, cea mai buna statiune de schi din Elvetia, a fost catalogata de European Best Destination ca fiind una dintre cele mai frumoase si luxoase statiuni de schi din Europa si, totodata, cea mai buna destinatie de vacanta pe care sa o poti vizita cu trenul. Statiunea ofera o panorama alpina uluitoare, peisaje de basm, 360 km de partii si atrage in fiecare an mii de turisti din intreaga lume pasionati de schi si alpinism.

Austria – Kitzbuehel

Pe langa faptul ca a fost desemnata ca cea mai buna statiune de schi din Austria, Kitzbuehel a fost votata si ca cea mai buna locatie pentru Revelion. Turistii se pot bucura aici de activitati originale si de spectacole cu focuri de artificii impresionante care incep pe 30 decembrie si dureaza 3 zile.

Italia – Cortina d’Ampezzo

Aflata la 40 de km de granita cu Austria, Cortina d’Ampezzo este una dintre cele mai bune statiuni de schi din Italia. Este renumita pentru calitatea partiilor sale care sunt ingrijite exemplar, dar si de peisajele fascinante oferite de Muntii Dolomiti si cabanele montane.

Elvetia – Verbier

Verbier este, de fapt, poarta de acces catre zona de schi 4 Valles care contine in jur de 100 de teleschiuri si peste 400 km de partii de schi pentru toate nivelurile de expertiza. Statiunea este populara printre pasionatii de schi din intreaga lume, dar si printre clientii cosmopoliti atrasi de evenimentele sportive si muzicale.

Spania – Baqueira Beret

Baqueira Beret este formata din Beret, Baqueira si Bonaigua, o retea de instalatii moderne si partii atent intretinute. A fost inaugurata in 1964 si, in prezent, este cea mai buna statiune de schi din Spania si, totodata zona cu cele mai multe partii diamant negru destinate celor mai experimentati schiori.

Elvetia – Gstaad

Aflata in regiunea Oberland Bernez din Alpii elvetienti, statiunea de schi Gstaad a fost si este considerata una dintre cele mai bune din Europa. Datorita muntilor inalti si a prestigioaselor scoli din zona, statiunea este o destinatie de vacanta preferata de membrii caselor regale si celebritati. Aici exista sute de km de partii de toate nivelurile si terasee de fond.

Austria – Soelden

Situata in Tirol, in Valea Otztal, statiunea Soelden ofera schiorilor si snowboarderilor de toate nivelurile peste 140 km de partii perfect ingrijite, 35 de teleschiuri montane si cea mai inalta gondola de munte. Partiile ghetarilor de pe Otztal ofera conditii perfecte de zapada inca de la inceputul lunii septembrie.

Germania – Garmisch-Partenkirchen

Garmisch-Partenkirchen este de o frumusete uimitoare si, totodata, una dintre cele mai bune statiuni de schi din Germania. Statiunea leaga trei munti si ofera pasionatilor de schi peste 40 km de partii. Este locatia ideala pentru familii, dar si pentru schiorii profesionisti si amatori.