Conform unui articol publicat de BBC.com, in urma unei plangeri, Departamentul de Inspectie a Cladirilor din San Francisco cerceteaza o posibila incalcare a codului de constructie si functionare a cladirii Twitter pe care Elon Musk pare sa o transforme in hotel pentru angajati. Stirea este insotita de imaginea unei camere cu un pat dublu asemanator celor de hotel, un dulap si chiar si doua perechi de papuci de unica folosinta.

Un fost angajat de la Twitter a declarat ca, de cand a cumparat firma (octombrie anul acesta), Elon Musk s-a mutat la sediu. Mai mult, el a trimis luna trecuta un e-mail intregului personal in care ii anunta ca va inaspri conditiile si va deveni extrem de dur pentru a ridica afacerea pe care a preluat-o.

Paturi ca la hotel pentru angajatii obositi

Intr-o postare, care in prezent nu mai exista pe Twitter, Musk a spus ca va lucra si va dormi la birou pana cand va pune pe picioare organizatia, oferindu-se si sa asigure paturi angajatilor obositi. BBC a primit si publicat fotografii cu canapele din birourile din sediul Twitter care sunt folosite ca paturi de catre angajati. Exista chiar si o fotografie cu o sala de conferinte cu ceas cu alarma si un pat aranjat pentru odihna.

Desi nu ofera aceleasi conditii superioare, in sediul Twitter au fost aduse si dulapuri, astfel incat unele incaperi au inceput sa arate ca o camera de hotel. Totodata, ei confirma ca Musk doarme regulat in sediul Twitter din San Francisco.

Multe ore de munca intensa – solutia pentru performante la Twitter

Scott Wiener, Senatorul de Stat din California, a declarat pentru BBC ca este clar ca lui Musk nu ii pasa cu adevarat de oamenii care lucreaza pentru el daca ii face sa doarma in cladirea Twitter. In acest context, un oficial al Departamentului de Inspectie a Cladirilor a declarat pentru CBS News ca trebuie sa faca demersurile necesare pentru a se asigura de utilizarea conforma a cladirii Twitter.

Raspunsul lui Musk

Ca raspuns la toate sesizarile, Musk a postat pe Twitter ca orasul ar trebui sa se ocupe de protejarea copiilor de consecintele abuzului de droguri si nu de numarul de paturi din birourile Twitter. Bloomberg.com declara ca dormitoarele gazduiesc personal de la Tesla si din alte companii care apartin lui Elon Musk care calatoresc in interes de serviciu. De asemenea, Patrick Hannan a declarat pentru Chronicle.com ca a investigat toate plangerile primite si ca exista reguli diferite pentru cladirile de tip hoteluri si cele destinate birourilor.

Musk schimba regulile in ceea ce priveste “lucru de acasa”

In contextul pandemiei, in luna mai 2020, cu doi ani inainte ca Elon Musk sa preia compania, Twitter le-a permis angajatilor sa lucreze de acasa pe termen nelimitat, daca doresc acest lucru. Luna trecuta, insa, Musk a anuntat ca munca de la distanta nu mai este posibila, schimband regulile. Se pare ca ales sa transforme sediul in “acasa” si sa le ofere angajatilor paturi si dulapuri.