La 10 ani de la înființare, Asociatia Femeilor Romance din Grecia a organizat o sărbătoare de pomină în plin centrul Atenei. Potrivit Ambasadei României în Grecia, evenimentul a fost o sărbătoare a Bucovinei, a românilor de pretutindeni, a prieteniei dintre Grecia și România. La sărbătoarea acestei asociații, au fost prezente două delegații din România, din județele Suceava și Prahova. Delegația din Consiliul Județean Suceava a fost condusă de vicepreședintele instituției, Niculai Barbă. Spectacolul oferit la împlinirea celor 10 ani de la înființarea Asociației Femeilor Românce din Grecia a fost oferit de Centrul Cultural Bucovina, Ansamblul „Ciprian Porumbescu”, soliștii Lucica Păltineanu și Sorin Filip, Ansamblul Kymata/Comunitatea Elenă Prahova. În capitala Greciei au fost prezenți și membrii Asociației „Produs în Bucovina” cu delicioase bucate tradiționale.

„În Anul cultural Ciprian Porumbescu, „Balada” a răsunat în piața Monastiraki, alături de „Ciocârlia”, „Cântă cucu, bată-l vina”, dar și „Dansul lui Zorba” și multe alte cântece și dansuri din cele două țări”, a transmis Ambasada României în Grecia.