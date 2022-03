În cadrul Spitalului Județean de Urgențe ” Sf. Ioan cel Nou ” Suceava, există posibilitatea tratamentului multidisciplinar al cancerului de sân. Conducerea Spitalului Județean a transmis că în ultimii doi ani, pacientele diagnosticate cu cancer mamar beneficiază de tratament de ultimă generație, atât pe plan oncologic cât și chirurgical, pornind de la stabilirea diagnosticului (prin core-biopsy simplă sau ecoghidată, proceduri minim invazive, posibilitatea tehnicii ganglionului santinelă prin noul serviciu de medicină nucleară), tratamente oncologice inovatoare precum și intervenții chirurgicale complexe la nivelul glandei mamare.

Pentru pacientele cu cancer de sân primar, cu risc înalt, în momentul de față există o oportunitate legată de posibilitatea de a primi tratament imunooncologic preoperator, în asociere cu chimioterapie neoadjuvantă și postoperator cu terapie endocrină adjuvantă. În momentul de față, se află în derulare un studiu pe aceasta categorie de pacienți, studiu avizat favorabil de Comisia Naționala de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale. Potrivit conducerii spitalului, rezultatele preliminare sunt foarte încurajatoare, constatându-se un răspuns foarte bun și dispariția cvasicompletă a celulelor tumorale la două paciente. Se estimează că un număr de aproximativ 1200 de paciente la nivel global vor participa la acest studiu și aproximativ 30 dintre acestea în Romania și cu precădere la Suceava.

Din echipa multidisciplinara fac parte Dr Doina Motan (oncologie), Dr. Gainaru Bogdan, Dr. Leneschi Lucian ( chirurgie generala), Dr. Lulciuc Catalin (radiologie interventionala), Dr Botezan Andreea, Dr Pascal Alexandrina, Dr Mireanu Luminița, Dr. Ionascu Georgiana ( anatomie patologica), existând o strânsă colaborare între aceste discipline.

Dezvoltarea continua a tratamentelor pentru afecțiunile sânului la nivelul Spitalului Județean Suceava reprezintă un real ajutor pentru pacientele cu acest gen de afecțiuni, care pana acum erau nevoite să se adreseze unui centru universitar pentru tratament. „Suntem bucuroși ca avem sprijin din partea conducerii și ca beneficiem de aparatura de ultima ora și totodată dorim sa dezvoltam pe viitor cât mai mult calitatea actului medico-chirurgical la Suceava și astfel să ne alăturăm centrelor regionale din Moldova pentru a deservi un numar cât mai mare de pacienți”, a declarat dr. Găinaru Bogdan

La rândul său, managerul Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou ” Suceava, dr. Alexandru Calancea, a precizat: „investim tot mai mult în aparatură nouă pentru a ține pasul cu modernizarea medicinei, investim în perfecționarea personalului medical având susținere necondiționată și consistentă din partea Consiliului Județean”.