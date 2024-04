Potrivit unui sondaj realizat de Travelminit.ro pe tema intențiilor de călătorie ale românilor, 68% dintre respondenți au confirmat faptul că își doresc să călătorească în țară în următoarele patru luni.

Așa cum era de așteptat, 61% dintre ei vor să călătorească în timpul verii, perioada tradițională a concediilor.

În decizia românilor de a alege o unitate de cazare, prețul (votat de 67% dintre respondenți) râmâne în continuare cel mai important pentru ei. Alți factori care le pot influența decizia sunt: poziționarea cazării, condițiile de igienă și aspectul camerei.

Se apropie cea mai mare minivacanță din 2024, iar românii au început deja să își contureze planurile de călătorie pentru perioada cuprinsă între 1-6 mai și au anunțat încă de la începutul anului că vor face punte între Ziua Muncii și Paște. Această regulă este valabilă pentru cei care lucrează la stat, dar este de așteptat ca și companiile din mediul privat să le ofere opțiunea unei zile libere cu recuperare angajaților acestora.

În același timp, hotelierii pun la cale ultimele detalii pentru minivacanța de Paște și debutul sezonului estival. Potrivit specialiștilor platformei hoteliere online Travelminit.ro, se pare că trendul ofertelor last minute este prezent pe piață și că românii continuă să fie spontani în ceea ce privește călătoriile lor, în special în cazul deplasărilor scurte, de un weekend.

Prin urmare, este de așteptat ca aceștia să se orienteze în următoarea perioadă pe pachetele last minute de Paște, dar și să facă de pe-acum rezervări pentru concediul de vară.

Sondaj Travelminit:ro: peste 61% dintre români vor să meargă în vacanță în timpul verii

Potrivit unui sondaj realizat de Travelminit.ro pe tema intențiilor de călătorie ale românilor, 68% dintre respondenți au confirmat faptul că își doresc să călătorească în țară în următoarele patru luni. Pe de altă parte, chiar dacă au în plan o călătorie în perioada imediat apropiată, intenția lor nu s-a concretizat încă într-o rezervare: doar 26% dintre ei spun că vor rezerva din timp cazarea, în timp ce 40% oscilează între planificare de timp și improvizație de moment, iar 28% susțin că deocamdată încă se gândesc la destinație și la durata sejurului. Datele arată încă o dată faptul că aceștia sunt acum mult mai spontani în ceea ce privește perioada călătoriei, fiind deschiși promoțiilor last minute, dacă acestea corespund bugetului și dorințelor lor.

Așa cum era de așteptat, 61% dintre ei vor să călătorească în timpul verii, perioada tradițională a concediilor, pe când 10% dintre ei intenționează să meargă în minivacanța de 1 Mai și Paște, restul fiind momentan indeciși cu privire la data concediului.

Pe de altă parte, este foarte interesant cum s-au schimbat preferințele turiștilor în ceea ce privește destinațiile favorite, destinațiile montane având în prezent câștig de cauză. Potrivit datelor emise de Travelminit.ro, 40% dintre ei vor acum un sejur la munte, 21% dintre ei aleg stațiunile balneoclimaterice, 20% își doresc un concediu pe litoral, 12% vor city-break, pe când 9% sunt în căutarea unei alte destinații, fără să precizeze specificul ei. Voturile românilor sunt și o consecință a cererii lor constante de îmbunătățire a serviciilor de pe litoralul românesc, un subiect intens dezbătut în fiecare sezon estival deopotrivă de autorități și de turiști.

„Românii vor să călătorească și anul acesta: e concluzia la care am ajuns după ce am văzut datele sondajului, date pe care le-am corelat cu numărul rezervărilor de pe platforma noastră, care este în continuă creștere. Ne bucurăm să vedem că există o revenire în forță a promoțiilor last minute, în funcție de prețul oferit și de destinație. Hotelierii au început și ei să promoveze tot mai multe oferte din scurt, la prețuri foarte bune, astfel încât să își ocupe din locurile libere rămase și să aibă un grad de ocupare cât mai mare, așa că le recomandăm turiștilor noștri să urmărească platforma pentru oferte noi, de tip last minute și nu numai‟, spune Timea Imecs-Ambrus, CEO Travelminit.ro.

Cât vor românii să plătească pentru o cameră dublă pe noapte?

Sondajul Travelminit a scos la iveală și prețul ideal pe care românii susțin că ar fi dispuși să-l plătească pe o cameră dublă/noapte: 67.5% susțin că ar plăti între 150-300 de lei, 15.5% au optat pentru 300-500 de lei, iar restul au ales alte opțiuni de tarif. În realitate, însă, aceste tarife pot fi diferite, uneori cu 5-10% mai mari în comparație cu opțiunea votată de respondenți, mai ales dacă vorbim despre pachete de cazare care includ și mese sau servicii suplimentare (cum ar fi accesul la centrul Spa sau la locul de joacă, de exemplu).

De asemenea, 36.5% intenționează să aleagă cazarea la pensiune, 24% au votat pentru un hotel de 1-3 stele, 21% vor hotel de 4-5 stele, iar 10% aleg apartamentele, pentru a se bucura de mai multă intimitate, dar și de un preț redus. În decizia lor de a alege o unitate de cazare în detrimentul alteia se numără următorii factori: prețul (67% din voturi), poziționarea cazării (60% din voturi), condițiile de igienă (59% din voturi) și aspectul camerei (58% din voturi).

Despre Travelminit.ro:

Fondată în Cluj-Napoca, compania Travelminit este unul dintre cei mai mari jucători pe piață rezervărilor hoteliere din România din 2017. Portofoliul Travelminit conține 7500 de unități de cazare (hoteluri, pensiuni, apartamente) din România active pe platformă și acoperă o gamă largă de cazare în toată țara (litoral, munte, destinații balneoclimaterice și orașe mari), fiind lider pe piața rezervărilor cu card de vacanță. Din 2020, Travelminit face parte din Szallas Group, care are în portofoliu 12 platforme hoteliere în Centrul și Estul Europei (România, Ungaria, Polonia, Cehia, Croația), cu vânzări de peste 200 milioane de euro și peste 500 de angajați.

În 2022, Szallas Group (inclusiv Travelminit) a fost achiziționat de către Wirtualna Polska Holding, una dintre principalele companii de e-commerce și media din Polonia, cotată la bursă și cu sediul în Varșovia.