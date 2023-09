Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat că un nou semafor cu buton de comandă pentru pietoni se montează în apropierea Școlii Gimnaziale Nr. 3, de pe Mărășești. „Asta va însemna mai multă siguranță pentru cei mici. Instalația de semaforizare va fi una modernă, cu marcaj tactil pentru persoanele cu deficiențe de auz/vedere”, a spus Lucian Harșovschi. El a precizat că în apropierea acestei școli sunt două treceri de pietoni, iar după montarea semaforului va rămâne doar trecerea nou înființată. „De asemenea, în limita spațiului disponibil, vom crea noi locuri de parcare, pentru ca părinții să poată parca atunci când vin cu cei mici la școală”, a mai afirmat Harșovschi.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating