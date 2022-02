Invitat în cadrul unei emisiuni, maestrul Tudor Gheorghe a dezvăluit câți bani primește din partea statului român.

Tudor Gheorghe, cântăreț, compozitor și actor, acum în vârstă de 76 de ani, și-a dedicat întreaga viață publicului și scenei, fiind unul dintre cei mai apreciați artiști români. Maestrul a dezvăluit în direct ce pensie primește lunar din partea statului român, după cariera sa din spate, de zeci de ani. Pentru un artist, spune el, este o pensie bună.

„Am o pensie bună asigurată de la stat, cred că vreo 3.000 de lei liniștiți dacă îmi şi măresc acum. Pentru un artist este o pensie bună”, a declarat Tudor Gheorghe, potrivit click.ro.

Tudor Gheorghe a glumit că el nu are „noțiunea facturilor”. „Am marea șansă că nu am noțiunea lor. Nu ştiu despre ele. Mi le plătește fiul. El se ocupă, eu nu am noțiunea banilor”, a mai spus artistul, conform sursei citate.

