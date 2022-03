Maestrului Tudor Gheorghe pandemia i-a răpit ce îi era mai drag în viață: soția, femeia care a fost alături credincioasă, timp 56 de ani! Georgeta Luchian Tudor era actriță la Teatrul Național ”Marin Sorescu” din Craiova și s-a stins din viață pe 26 ianuarie 2021, în urma infectării cu virusul Sars Cov-2. De un an de zile, maestrul trăiește o adevărată dramă și se obișnuiește foarte greu cu lipsa femeii iubite, notează click.ro.

Actriţa Georgeta Luchian Tudor s-a stins din viață, la vârsta 86 de ani, pierzând lupta cu nemilosul virus. „Odată ce mi-a luat-o pe doamna Geta nu mai are ce să-mi mai ia. Mi-am găsit puterea în muncă. M-a ușurat munca, nu e ușor să pierzi pe cineva lângă care ai trăit o viață, peste 50 de ani! Azi, cel mai mult îmi lipsește doamna Tudor. Toate vacanțele cu ea îmi lipsesc, erau unice.

Plecam prin sindicat, cu bilete, așa era pe atunci. Am plecat într-un circuit prin țară și am uitat-o în gară. Eram cu gândurile mele, m-am urcat în alt tren. A trecut cu trenul și am vazut-o pe peron cu două valize lângă ea. Zic:< Aoleo, asta e nevasta-mea!> Îi spuneai doamnă de cum o vedeai, avea o eleganță, un rafinament, o sensibilitate aparte!”, a declarat maestrul, cu lacrimi în ochi, în cadrul emisiunii „La cină”, de la Digi 24, potrivit sursei citate.

Tudor Gheorghe a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de actrița Georgeta Luchian Tudor, soția sa. Din mariajul lor a rezultat și un copil, Adrian Tudor. Maestrul are și un nepot, în vârstă de 8 ani.

