Larisa și Marian Drăgulescu au fost căsătoriți în perioada 2006-2009 și au împreună doi copii. Invitată la podcastul „În Oglindă”, Larisa a făcut mărturisiri cutremurătoare despre lucrurile petrecute în timpul mariajului cu fostul gimnast și a vorbit deschis despre faptul că a activat ca escortă, notează click.ro.

Larisa și Marian Drăgulescu s-au despărțit în anul 2009. Timp de luni întregi, Larisa a îndurat bătăi crunte din partea soțului care, în cele din urmă, a dat-o afară din casă, cu tot cu copii. Larisa a trecut prin momente din coșmar, a trăit de pe o zi pe alta și a schimbat nu mai puțin de șapte chirii în șapte ani, conform propriilor mărturisiri.

„În Germania m-am simțit protejată făcând acest lucru pentru că acolo este o muncă cu acte în regulă. Tu ca fată nu știi niciodată ce client vine, cum este, nu ai de unde să știi ce se poate întâmpla. Nu știu cât câștigă o escortă într-o lună de zile, eu am făcut sume mari, chiar și 50.000 de euro, poate mai mult. Am câștigat sume frumoase. Nu am regrete. În momentul de față mă consider o femeie realizată, am obținut tot ce mi-am dorit financiar, copiii mei au tot ce își doresc”, a povestit Larisa, conform sursei citate.

În momentul de față, Larisa nu mai lucrează ca escortă, însă activează pe o platformă care creează conținut destinat adulților. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu a fost întrebată dacă cei doi copii ai săi s-au confruntat cu glume răutăcioase din partea colegilor din cauza muncii pe care ea o depune.

