Turnul Lăpușneanu de la biserica Sf. Dumitru din municipiul Suceava, monument istoric ce datează din anul 1561, va fi deschis pentru vizitare începând de miercuri, 15 noiembrie 2023.

Turnul Lăpușneanu se află în centrul Sucevei și face parte din Ansamblul Bisericii Sfântul Dumitru, care, împreună cu ruinele Curţii Domneşti, a cărei componentă este, împreună cu Biserica Beizadelelor (Domnițelor) „Sf. Ioan Botezătorul”, constituie nucleul istoric al oraşului, fost Scaun al Moldovei medievale.

„Prin poziționare și utilitate și având in vedere contextul istoric şi urban, Turnul Lăpuşneanu a devenit în timp un simbol al Sucevei. Cu binecuvântarea Părintelui nostru Arhiepiscop Calinic și cu ajutorul oamenilor de bine ce au sprijinit Biserica Sfântul Dumitru din Suceava lucrările au fost aduse la bun sfârșit. Vizitatorii Turnului Lăpușneanu se vor putea bucura atât de panorama superbă asupra orașului (etajele 2 și 3 ale edificiului), de o expozitie de fotografie veche având ca temă Ansamblul Bisericii Sf. Dumitru în ultimul secol (etajul 1) și de un punct de observare și informare (la ultimul nivel) concentrat pe clădirile istorice reprezentative ce conturează profilul arhitectural al urbei noastre”, a transmis preotul paroh al bisericii Sf. Dumitru din Suceava, Adrian Duțuc. Programul de vizitare va fi zilnic între orele 8:00 și 18:00.