În Paris, pe rue des Beaux Arts, pe malul stâng al Senei, se află unul dintre cele mai rafinate hoteluri din Europa, purtând, cu oarecare modestie, numele simplu de „L’Hôtel”.

Fiecare cameră este diferită, impecabil decorată.

La începutul secolului XX, însă, hotelul care ocupa același loc era un loc mult mai umil; în acel hotel era găzduit un Oscar Wilde sărac și demoralizat. Cu aproape douăzeci de ani în urmă, Wilde fusese considerat cel mai bun dramaturg englez, producând, de-a lungul timpului, capodopere ca „Evantaiul doamnei Windermere” și „Ce înseamnă să fii onest”.

Era totodată și un călător împătimit, ocazie cu care a rostit celebrele vorbe de duh: „Nu plec la drum fără jurnalul meu. Trebuie să ai mereu ceva senzațional de citit în tren.”

S-a însurat la treizeci de ani și a avut doi copii.

Însă Wilde avea înclinații homosexuale, și, într-unul dintre cele mai mari scandaluri ale vremii, când avea patruzeci și unu de ani, a fost condamnat pentru sodomie și a petrecut doi ani după gratii, cariera și reputația fiindu-i complet distruse. Așa că Wilde a fugit la Paris, slăbit și îmbătrânit prematur.

Fără îndoială că se gândea la faimoasa sa declarație care spunea că și-a folosit numai talentul în opere, iar geniul, în viață.

Instalat pe rue des Beaux Arts, Wilde urma să moară în această zi de 30 noiembrie a anului 1900 și el știa asta. Dar și-a păstrat spiritul viu până în ultima clipă.

Ultimele sale cuvinte au fost: „Tapetul ăsta mă omoară. Ori dispare el, ori dispar eu”.

Tot la 30 noiembrie:

1508: Se naște la Padova arhitectul italian Andrea Palladio.

1667: Se naște la Dublin scriitorul Jonathan Swift.

1835: Se naște scriitorul american Samuel Clemens (Mark Twain).

1874: Se naște la Blenheim Palace, Winston Churchill.

Geo Alupoae, critic de teatru