O persoana a cazuta in fantana, in satul Iaz, comuna Dornesti, informează ISU Suceava. La fata locului, s-au deplasat pompierii militari cu autospeciala de interventie si o ambulanta SMURD. Persoana, un barbat in varsta de 30 de ani, se afla la aproximativ 10 metri adâncime. Cu ajutorul accesoriilor specifice, salvatorii l-au extras din fantana pe barbat. Victima, constienta si cooperanta, a fost preluata de catre echipajul SMURD, care i-a acordat primul ajutor medical. In momentul de fata, paramedicii se indreapta cu victima spre Centrul de Primiri Urgente Radauti, pentru investigatii suplimentare.