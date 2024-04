La intersecția drumului național DN17A Marginea-Rădăuți cu drumul comunal DC45 Horodnic de Sus se construiește un sens giratoriu în baza unui parteneriat încheiat între Primăria Horodnic de Sus și Secția Drumuri Național Suceava. Primarul comunei Horodnic de Sus, Valentin Luță, a declarat că din punctul său de vedere acest proiect este unul foarte așteptat întrucât zona respectivă reprezintă un punct negru pe harta rutieră a județului în ultimii 20 de ani aici producându-se foarte multe accidente mortale.

”În urma discuțiilor lungi am reușit să ajungem la un consens cu cei de la drumuri naționale să facem acest sens giratoriu. Am făcut un protocol între Primăria Horodnic de Sus și cei de la SDN Suceava coordonați de Direcția Regională de Drumuri Iași în care fiecare vine cu partea lui de finanțare. Noi punem la dispoziție suprafețele de teren și deja am dat hotărâre de consiliu local pentru exproprierea celor care fac parte din coridorul acestui sens giratoriu și facem partea de excavare, casetare până la stratul de asfalt care va fi turnat de către cei de la Drumuri Naționale. Partea ce ține de noi o facem cu societatea Primăriei, HDS. Se va face o soluție provizorie deocamdată ca să vedem care va fi fluxul de trafic ulterior urmând ca proiectul să fie aprobat de Poliția Rutieră undeva anul viitor. Deocamdată se va asfalta și monta acele separatoare din plastic precum și indicatoarele rutiere”, a explicat primarul Valentin Luță.

El crede că dacă lucrurile vor merge bine luna viitoare va fi turnat covorul asfaltic. Primarul a subliniat că în alveola de la sensul giratoriu va amenaja o piață pentru producătorii locali. ”Ne-am propus ca în viitor să amenajăm o mică piață locală aici la care să aibă acces toți cei care tranzitează zona asta pentru că e o zonă cu trafic intens. Vrem o piață locală la care să punem la dispoziția cetățenilor din comună care produc produse locale niște spații gratuite în care să-și poată vinde produsele de la cele alimentare până la cele de artizanat și meșteșugărești. Facem o alternativă la supermarketuri care deja suprapopulate”, a explicat Valentin Luță.