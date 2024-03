La data de 8 martie orele 20.11, polițiștii au fost sesizați că pe DJ 208D în localitatea Adâncata, s-a produs un accident rutier în urma căruia a rezultat avarierea unui autovehicul, iar conducătorul auto s-ar afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Având în vedere cele sesizate, echipajul din cadrul Poliţiei Municipiului Suceava – Biroul Rutier, s-a deplasat la faţa locului unde a constatat că la data de 08.03.2024, orele 20.11, un bărbat de 74 de ani din Sf. Ilie comuna Șcheia a condus autoturismul pe DJ 208D în localitatea Adâncata. Întrucât nu s-a asigurat la efectuarea manevrei de mers înapoi, autoturismul a ajuns în șanțul de colectare a apei pluviale. În urma accidentului nu au rezultat victime. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la Spitalul Județean Suceava pentru prelevarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, faptă prev. şi ped. de art. 336, alin.1 din Codul penal.