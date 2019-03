Luna martie, luna cadourilor, te-a prins nepregatit si inca nu stii cum sa te revansezi fata de doamnele si domnișoarele din viața ta? Stim cu totii ca e din ce in ce mai greu sa faci un cadou diferit, un cadou unic, care sa nu te coste nici o avere, dar care sa faca pe fiecare femeie sa-si readuca aminte cu drag de tine de fiecare data.

Primavara aceasta insa vei putea sa faci un cadou cu totul inedit, iar daca stam sa ne gandim ca sezonul cald e gata sa vina, acest cadou va fi in acelasi timp si unul foarte util.

Stim ca sezonul cald e prietenul tuturor doamnelor si domnisoarelor. Plajele de abia asteapta sa se umple, iar razele soarelui sa mangaie pielea catifelata si bronzata a fetelor si femeilor ce se indreapta spre mare in sezonul estival.

Dar, stim cu totii ca pentru o vacanta reusita la plaja, un corp de invidiat este un „must” pentru fiecare femeie. Ei bine, ce-ar fi sa o poti ajuta prin intermediul unui cadou inedit sa obtina acest corp de invidiat?

Acum poti – cu oferta speciala la unul dintre cele mai eficiente tratamente impotriva celulitei.

Fa-i cadou o sedinta la un salon profesional – pentru un tratament revolutionar impotriva celulitei si imbatranirii premature!

Una dintre cele mai cautate terapii de infrumusetare si remodelare corporala din saloanele de profil ajunge si in Romania, in cele din urma. Este o descoperire de ultim moment a specialistilor in domeniu, iar acum poate fi ideea ta unica pentru un cadou cu totul deosebit.

Fa-i sotiei tale sau mamei sau surorii sau poate chiar unei prietene un cadou unic, oferindu-i o sedinta gratuita de mezoterapie corporala. Acest tratament este unul total non-invaziv, o procedura cosmetica nechirurgicala, ce trateaza cu maxima eficienta problemele de ordin estetic cu care se lupta de obicei femeile.

Imagineaza-ti cum ar fi sa contribui la formarea unui corp, unei siluete de invidiat pentru o persoana importanta din viata ta. Aceasta se va putea bucura de un corp impecabil si de fiecare data cand se va uita in oglinda isi va aduce aminte de une a pornit totul: de la cadoul tau.

O astfel de sedinta dureaza doar 20 de minute, iar beneficiile sale sunt incredibile pentru rejuvenarea si intinerirea tenului. Poti sa ii oferi chiar mai multe sedinte cadou persoanei pentru care doresti sa faci acest gest, asa incat rezultatele sa inceapa sa fie vizibile. Pretul unei interventii este de doar 120 de lei.

Cadourile inedite merita si clipe de sarbatoare – oferte speciale pentru acest cadou unic

Tocmai pentru a sarbatori ideea unui astfel de cadou, te anuntam ca te poti bucura si de o oferta speciala. Acest cadou poate fi oferit cu 50% reducere, daca esti dispus sa astepti perioadele de oferte ale saloanelor de profil.

Spre exemplu, poti face o programare pentru o astfel de sedinta de mezoterapie corporala la doar 60 de lei, in luna septembrie. Poate ai anumiti sarbatoriti pe care ai dori sa-i incanti cu ideea ta inedita de cadou. Iata mai multe detalii aici.

