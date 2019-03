Primavara de abia a inceput, iar sezonul cald este inca departe. Cu toate acestea, unele vedete din showbizz-ul romanesc sunt deja pregatite de plaja. Pe paginile de facebook si pe blogurile personale acestea deja sunt active in ceea ce priveste adevarata cursa de tonifiere si pregatire a corpului pentru zilele cu soare.

Care sunt cele mai indraznete procedee la care apeleaza vedetele pentru a-si pastra formele de invidiat in 2019?

Vica Blochina este printre primele vedete care au inceput devreme, odata cu intrarea in noul an, pregatirie pentru ca fizicul sau sa arate splendid in acest sezon. Blonda a inceput o cura de detoxifiere inca de la inceputul anului, iar imediat ce primavara a scos capul din norii reci de iarna, a apelat deja la o clinica de specialitate pentru un nou tratament.

Tot la tratamente de detoxifiere a apelat recent si Andreea Mantea. Insa, aceasta a fost intr-o adevarata lupta si cu celulita, pentru care declara celebra prezentatoare TV ca a gasit o solutie ideala.

Ce tratament a urmat Andreea Mantea pentru a elimina ridurile si celulita din viata ei?

Prinsa mai mereu la filmari, odata cu noua emisiune la care participa, Andreea Mantea a reusit sa urmeze cateva tratamente extraordinare , dupa cum declara aceasta, impotriva ridurilor si imbatranirii pielii.

O tehnologie revolutionara, care a ajutat-o sa scape in primul rand de celulita si de depunerile inestetice de grasime, mezoterapia corporala este printre tratamentele pe care foarte multe vedete le-au incercat in lupta impotriva celulitei.

Alaturi de celebrele impachetari pe care Andreea Mantea le-a tot facut de-a lungul timpului, acest tratament ofera rezultate la care ar fi greu sa te astepti, dupa doar cateva sedinte.

Cate sedinte sunt necesare pentru a vedea rezultatele unui astfel de tratament?

Mezoterapia este raspandita printre tratamentele de ultima ora impotriva celulitei, tocmai pentru ca rezultatele pot aparea chiar si dupa primele 5 sedinte. Iar o sedinta de mezoterapie corporala poate dura pana la 20 – 30 minute. In plus, aceste sedinte pot fi programate saptamanal.

Imagineaza-ti cum ar fi ca dupa doar 4 – 5 saptamani, celulita sa inceapa sa dispara de pe zonele corpului tau. Pana in vara ai putea avea un corp superb, bine tonifiat, cu o piele foarte stralucitoare si o imagine inedita.

Alte tratamente la care mai apeleaza vedetele pentru un corp de invidiat in sezonul cald

Dat fiind faptul ca vara se apropie, iar plajele se vor umple din nou de doamne si domnisoare, vedetele cu adevarat preocupate de fizicul lor incearca din ce in ce mai multe tratamente pentru a-si pastra formele de invidiat.

Printre acestea se numara impachetarile corporale si radiofrecventa corporala. Acestea, ca si mezoterapia corporala sunt foarte eficiente in lupta contra celulitei, in regenerarea si intinerirea pielii.

Sursă: https://www.slimconcept.ro/mezoterapie-corporala-bucuresti