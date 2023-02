Un credincios sucevean vrea să știe de la IPS Calinic ”cum e să vă respecte toți, să facă plecăciuni în fața dumneavoastră și să vă sărute mâna?”. ”Cum e să fiți înalt ierarh și să vă respecte toți, să facă plecăciuni în fața dumneavoastră și să vă sărute mâna? Vă simțiți iubit și apreciat? E cea mai frumoasă meserie, clericii sunt respectați de toți și iubiți, când vine preotul se ridică toată lumea în picioare.”, l-a întrebat enoriașul pe ierarh.

IPS Calinic: ”Experiența celor patru decenii de slujire, din păcate, arată contrariul”

”Stimate domnule, nu contest faptul că slujirea lui Dumnezeu și, implicit, a oamenilor este una dintre cele mai frumoase misiuni pe care le poate împlini un om/cleric în viața sa. Cât despre toate onorurile enumerate de dumneavoastră, de care ar trebui să se bucure un cleric, – respect, plecăciuni, sărutări de mâini, iubire, apreciere –, experiența celor patru decenii de slujire, din păcate, arată contrariul. Concret, luați ca reper paginile media, respectiv lecturați comentariile la diverse articole, de la Revoluție încoace, și veți vedea cât de respectați sunt clericii. Despre cât de schimbători sunt oamenii, Săptămâna Sfintelor Pătimiri stă mărturie în acest sens. Important este să ne iubească Dumnezeu. Că sunt și oameni de foarte bună calitate este adevărat; numai că aceștia sunt din ce în ce mai puțini”, a răspuns IPS Calinic.