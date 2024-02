Un enoriaș sucevean îi cere arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să nu semneze pentru sancționarea IPS Teodosie. „Înaltpreasfințite Calinic, vă rog să-mi răspundeți sincer, așa de mult îl urăsc unii ierarhi din Biserica Ortodoxă Română pe Înaltpreasfințitul Teodosie încât vor să-l sancționeze încălcându-se astfel și autonomia canonică eparhială, băgându-se peste el? Eu nu sunt din eparhia de Constanța, dar se vede din „satelit” că se vrea cu orice chip eliminarea Înaltpreasfințitului Teodosie din Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, se vede din „satelit” că omul acesta este persecutat pentru că-i incomodează pe cei care vor să fie „corect politic”… De ce mereu se minte de la Cancelaria Sfântului Sinod în comunicatele ce se dau acolo, cum pot să spună că în Biserica Ortodoxă Română nu există funcția de „mitropolit onorific” când îl avem pe Înaltpreasfințitul Nifon de la Târgoviște mitropolit onorific de Târgoviște; Mitropolia de Târgoviște nu există și totuși avem mitropolit onorific!!!, chiar ne cred pe toți niște proști?!!, noi suntem buni doar de muls bani de pe noi și în rest suntem proști în față?! Nădăjduiesc ca dumneavoastră să fiți lucid și să nu semnați sancționarea Înaltpreasfințitului Teodosie, măcar dacă nu-l susțineți (că și așa se zvonește că nici dumneavoastră nu l-ați „înghiți”), măcar să nu vă faceți părtaș la o sancționare nedreaptă. Să nu uităm de Sfântul Ierarh Nectarie care și el a fost bârfit de colegii episcopi și sancționat, ba mai mult s-a spus minciună despre el că vrea să fie patriarhul Alexandriei, i s-au „fabricat dosare” ca să scape de el că-i incomoda pe cei „corect politic” și l-a arătat Dumnezeu proslăvit,… nu știe nimeni căința Înaltpreasfințitului Teodosie și cum este el înaintea lui Dumnezeu, să nu uităm, cine este curat să arunce primul cu piatra!!!”, a scris enoriașul.

”Ca unul care sunt din anul 1991 în Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, nu am cunoștință ca ierarhii să se fi urât în vreun fel între ei. Este drept că eu am văzut și constatat lucrul acesta din interiorul acestui for, nu „din satelit”, precum cei care aruncă cu pietre. Despre afirmația că „nici eu nu l-aș înghiți” ce pot spune? Se pare că o astfel de constatare este făcută tot „din satelit” de către semănătorii de zâzanie. Numai în anul 2023 vlădica a slujit în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților de peste 70 de ori; de vreo câteva ori chiar am slujit împreună. Să însemne aceasta, așadar, că nici chiriarhul locului nu-l înghite pe Arhiepiscopul Tomisului?! Cât despre celelalte afirmații ale dumneavoastră, le pun pe seama unor supărări nejustificate”, a răspuns IPS Calinic.