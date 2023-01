Un enoriaș îi sugereză arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să ajute o bătrână cu pensie mică să nu mai plătească taxa de cult de 60 de lei. „Doresc să întreb dacă este legal sau dacă este uman ca unei bătrâne de ….. cu un …. să i se solicite și să plătească taxa de cult de 60 lei în ……?”, a scris enoriașul.

”Din păcate, dacă se întâmplă ceea ce spuneți, căci fără îndoială voi verifica, nu este nici moral, și nici uman. Vă asigur că vom îndrepta situația sesizată”,a răspuns IPS Calinic.