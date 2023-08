Un enoriaș sucevean bulversat după ce citit în mediul online că Sinodul din Creta a fost declarat ca fiind unul tâlhăresc cere lămuriri de la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. „Sărut mâna, Înaltpreasfințite Părinte Calinic,

….. mă numesc și sunt creștin ortodox din comuna …….

De mai mult timp am primit materiale, în mediul online, care declară Sinodul din Creta ca fiind unul tâlhăresc, care nu face altceva decât să introducă erezii și să știrbească trăirea autentica ortodoxă și adevărul ortodox. Am folosit funcționalitatea de căutare a site-ului Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și nu am găsit nimic referitor la Sinodul din Creta. M-ar interesa care ar fi poziția dumneavoastră față de cele ce s-au stabilit. Printre materialele care le-am primit și vizionat și care cred că ridică semne valide de întrebare sunt, în primul rând, cele ale părintelui ….., care are si un web site: …… . Din materialele părintelui ……:………

Mai sunt și altele, cum ar fi acesta: ……. (Greșelile teologice, explicate punctual, ale sinodului tâlhăresc din Creta, 2016 – la aceasta esența este în aproximativ prima oră, care este o prezentare generică, după care autorul adâncește și mai mult fiecare punct din prezentarea de început), însă părintele ….. este o voce mai importantă. Aștept cu nerăbdare un punct de vedere la toate aceste materiale, desigur incluzând aici și punctul de vedere față de nepomenirea ierarhilor care au participat la Sinodul din Creta”, ascris enoriașul.

”Întrucât Sinodul din Creta nu a produs efecte la nivel de Biserică, chiar nu am ce să vă spun”, a răspuns IPS Calinic.