Un enoriaș sucevean îi cere arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să nu se mai insiste cu canonizarea unor preoți precum Arsenie Boca sau Ilarion Argatu (nr. de la Biserica din Boroaia) ”când se știe despre practicile lor neortodoxe”. El i-a trimis înaltului prelat o lungă scrisoare în care și-a expus argumentele.

”Am văzut că un credincios v-a reclamat că un anumit ….. termină slujbele și Tainele cu „Pentru rugăciunile părinților noștri și ale Cuviosului Arsenie Boca”, este vorba despre ….. care la sfârșitul slujbei ….. încheie exact cu acele cuvinte. Vă întreb așa, de ce în Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nu se ia o hotărâre în care să se încheie cu aceste practici necanonice și neortodoxe, pentru că nu-i un caz izolat acesta, mai sunt și alții, la ce ne mai trebuie nouă Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române dacă fiecare canonizează după capul lui și declară sfânt pe cine vrea, văd ca în anii acestea mai ales de după Revoluție toți care mor prin mănăstiri sunt declarați sfinți, nimeni nu mai ia în calcul că poate unii dintre ei, unii așa ziși sfinți, nu sunt sfinți, poate nici măcar nu s-au mântuit sau chiar sunt niște înșelați sau eretici, văd că acum în Biserica Ortodoxă Română este o modă ca toți să fie sfinți, pe când dacă punem mâna pe Paterice și Viețile Sfinților vedem că foarte mulți din cei pe care poporul îi considera ca sfinți și făcători de minuni și la care mergea popor mult, chiar ierarhi și preoți dintr-o evlavie bolnăvicioasă, erau înșelați de diavol, a se citi viața Sf. Nichita de Novgorod, Sf. Serghie etc. V-am relatat 3 cazuri ca mărturie pentru a înțelege că nu vorbesc prostii și există această practică:

1. Mănăstirea Paltin în care s-a pus spre închinare în biserică o icoană cu Pr. Iustin Pârvu cu aureolă; 2. Mănăstirea Giurgeni, unde fostul stareț a fost declarat „sfânt” de obște și i s-a făcut rugăciune, vin credincioșii și i se închină în chip idolatru; 3. Boroaia, unde fără aprobarea Sfântului Sinod s-a pus spre închinare trupul Pr. Argatu.

Exemplele pot continua.

Înaltpreasfințite Calinic, dacă Înaltpreasfințitul Bartolomeu Anania, Înaltpreasfințitul Pimen al Sucevei înaintașul sfinției voastre, Preasfințitul Roman, Episcop-Vicar Patriarhal,părinții Arsenie Papacioc, Ioanichie Bălan, Adrian Făgețeanu, Dumitru Stăniloae, Roman Braga, Benedict Ghiuș, Teofil Pârâianu, Cleopa Ilie și alți mari duhovnici au vorbit despre înșelarea lui Arsenie Boca, Ilarion Argatu, Nil Dorobanțu, de ce tot se insistă cu canonizarea lor, când se știe despre practicile lor neortodoxe, anticlericale, inovaționiste, doar pentru că unii ierarhi au o evlavie bolnăvicioasă față de ei și pentru că unii speculează și fac bani, chiar nu ține seama nimeni din sinodul actual de cei menționați mai sus, mari duhovnici și ierarhi, care l-au și cunoscut pe Arsenie Boca. Cine-și asumă o astfel de canonizare dacă ei nu sunt sfinți, poate că sunt eretici și înșelați și sunt trecuți în calendar pentru că se face o presiune pe Sfântul Sinod, cine-și asumă idolatria… Nu se observă că la Prislop s-a ajuns la idolatrie? Iată ce zicea Înaltpreasfințitul Pimen când a fost întrebat de Arsenie Boca și Ilarion Argatu, despre care a zis că se ocupau cu vrăjitoria: „Să știți că sunt mulți așa ziși mari duhovnici care au rămas în conștiința oamenilor ca fiind sfinți, dar în realitate unii dintre ei au fost niște escroci și alții înșelați de diavol. Credincioșii de azi nu mai caută mântuirea, fug după minuni, nu-L mai caută pe Hristos, fug după «icoane care plâng»…” Înaltpreasfințitul Pimen al Sucevei 2020

Nu-i destulă înșelarea de la Vladimirești, Maglavit (văd că acolo s-a reluat cultul înșelatului Petrache Lupu), Pucioasa etc??? IERTAȚI-MĂ DACĂ VĂ SUPĂR, dar aștept o lămurire.”, a scris enoriașul.

”Răspunsul la întrebarea privind pomenirea unor persoane necanonizate la Otpust l-am dat pe rubrica Răspunsul Ierarhului. Cât despre pomenirea celor despre care faceți vorbire ca sfinți, nefiind din Eparhia Sucevei și Rădăuților, vă rog să vă adresați episcopilor locului.

Referitor la Părintele Ilarion Argatu, care este înmormântat la Boroaia, la scurt timp de la venirea mea ca arhiepiscop, de comun acord cu familia sfinției sale, a fost coborât sicriul cu trupul părintelui, care fusese pus spre închinare, în mormântul din care fusese scos, în așteptarea unei eventuale canonizări de către Sfântul Sinod.

Cât despre sfințenia sau nesfințenia celor enumerați de dumneavoastră, cu scuzele ce se impun, fiind o prerogativă a Sfântului Sinod, nu sunt eu în măsură să mă pronunț. Este posibil ca tot cu atâta reticență să fi fost privită și lista cu numele unor oameni sfinți alcătuită de Sfântul Mitropolit Dosoftei, listă care s-a împlinit 100%. De unde putem ști noi ce va fi în timp, mai ales că vreo câțiva sunt propuși spre canonizare în 2025? Dumnezeu însă pe toate le cunoaște și le va descoperi”, a răspuns IPS Calinic.