Un enoriaș dintr-un sat sucevean l-a reclamat pe preot la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților că cere tot mai mulți bani sub pretextul refacerii bisericii vechi. „Părinte Arhiepiscop, locuiesc în satul … și sunt enoriaș al parohiei din această comunitate. De ceva timp, preotul de la noi din sat cere mai tot timpul bani, a început cu cât poate fiecare, iar acum a ajuns la … cu pretextul reparațiilor la biserica veche din sat. Când a spus de …, am crezut că face glume, însă duminica aceasta a spus clar că e pe bune, că …. Deja s-a început colectarea sumei de către consilieri, mergând pe la fiecare casă. Înțelegem necesitatea susținerii refacerii bisericii, dar nu e deja prea mult să tot ceri bani și să tot crești suma, mai ales cu scumpirile actuale care sunt greu de suportat de un angajat de rând? Preotul paroh este ….”, a scris enoriașul către IPS Calinic.

IPS Calinic: ”În urma discuțiilor cu cei implicați, am constatat că nu a fost impusă o sumă obligatorie și că niciodată nu s-a vorbit în biserică despre o sumă anume”

”În ceea ce privește sesizarea dumneavoastră, am fost informat că, începând din 10 mai a.c., se desfășoară lucrări de restaurare la biserica veche din sat, constând din subzidiri, înlocuire fundații, înlocuire tălpi (la inspectarea lor de către specialiști au fost găsite putrede), schimbare acoperiș din tablă cu unul din draniță. Împreună cu Consiliul Parohial s-a găsit de cuviință să se apeleze la ajutorul benevol al creștinilor din cuprinsul parohiei pentru a putea duce la bun sfârșit această lucrare. În urma discuțiilor cu cei implicați, am constatat că nu a fost impusă o sumă obligatorie și că niciodată nu s-a vorbit în biserică despre o sumă anume. Preotul a prezentat de fiecare dată în fața credincioșilor, în mod transparent, cum au fost folosiți banii colectați, mulțumindu-le pentru darul lor. Pace și bucurie!