Preotul Daniil Horga, ctitorul schitului din satul Călugăreni, comuna Adâncata, un mare duhovnic al acestei țări, a murit la vârsta de 93 de ani. Părintele Daniil Horga s-a născut la 18 ianuarie 1929, într-o familie de oameni credincioși, cu 11 copii, din județul Suceava. Tatăl său era nelipsit de la biserică și citea foarte mult din Psaltire. Pe când avea doar 3 ani, micuțului Daniil i s-a arătat pentru prima dată Maica Domnului, care l-a înzestrat cu darul de a face minuni.

La 35 de ani s-a căsătorit și a fost făcut preot. A avut șapte copii, patru dintre ei murind de mici. Odată cu trecerea anilor, pe la părintele au trecut zeci de mii de oameni din toată țara, cu probleme mari și cu boli grele. De multe ori au venit oameni care erau pe moarte, dar cărora doctorii le spuneau “analizele arată că sunteți perfect sănătos” sau “nu vă mai putem ajuta cu nimic”. De aceea, micul așezământ construit de părintele, unde oamenii au un pat, o masă caldă, dar mai ales slujbele și grija sfinției sale, a fost denumit “Schitul Ultima Speranță”. Lucrarea Părintelui a rămas ascunsă zeci de ani și numai cui îi îngăduie Maica Domnului poate ajunge acolo. Atât de multe minuni a făcut Maica Domnului cu părintele Daniil, încât nu se poate spune câți oameni s-au vindecat, câți și-au găsit liniștea și drumul în viață!

Preotul este depus la biserica din sat și va fi înmormântat joi.