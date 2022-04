Un microbuz în care se aflau doi adulți și șase copii s-a răsturnat pe raza localității Verești, informează ISU Suceava. Toți cei implicați în eveniment sunt conștienți și cooperanți. Intervin la fața locului pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, trei ambulanțe SMURD ( două tip B2 și TIM) cu sprijinul a patru ambulanțe SAJ.

Un adult și cinci copii vor fi transportați la spital pentru investigații suplimentare.