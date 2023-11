Un miniautocar s-a rasturnat la miezul nopții in afara partii carosabile, pe drumul E85, pe raza localitatii Roșiori, comuna Forăști, informează ISU Suceava. Au fost implicate șapte persoane, printre care si doi minori. Au intervenit pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul a doua echipaje ale Serviciului de Ambulanta Judetean Suceava. Persoanele implicate in evenimentul rutier au fost evaluate de catre echipajele medicale si paramedicale. Doar doua persoane (un barbat de 48 si un adolescent de 15 ani), constiente si cooperante, au fost transportate la spital, pentru investigatii suplimentare. Celelalte persoane implicate in accident au fost preluate de un alt autocar si au fost transportate la destinatie.