A avut zile. Este vorba de un băiat de 14 ani din municipiul Suceava care a fost lovit de o locomotivă și a scăpat cu viață. Accidentul a avut loc luni seară în timp ce minorul încerca să traverseze calea ferată pe sub pasarela din Ițcani. Echipajul de ambulanță sosit la fața locului l-a transportat pe băiat la spital acesta fiind în prezent stabil. A suferit traumatisme, la nivel cranio-facial, abdominal și la membrele inferioare.

