Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, a anunțat că Ziua Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie, va fi sărbătorită la Suceava printr-o serie de ample evenimente în special culturale. Astfel, la Biblioteca Bucovinei ”I.G. Sbiera” astăzi a fost deschisă o expoziție de care va putea fi vizitată până pe 31 ianuarie, iar miercuri, 24 ianuarie, de la ora 14.00 la Muzeul de Istorie va fi vernisată expoziția de artă plastică ”Pe aripi de cântec” dedicată compozitorului Ciprian Porumbescu. ”Vor expune artiștii Loredana Axinte, Sorin Baciu, Ovidiu Buzec, Oana Chilariu Moruz, Ioan Coțofan, Răzvan Ștefan Horobeț, Oana Hrișcă, Marcela Larionescu, Niculai Moroșan, Viorica Moruz, Pușa Pâslaru, Lucia Pușcașu, Sebastian Rațiu, Dimitrie Roman, Camelia Sadovei, Constantin Ungureanu Box, Sergiu Grapă. Invitați vor fi Mihai Gavril, Marilena Murariu și Liviu Suhar. Prezintă, Iulian Bucur, istoric și critic de artă. Curatorul expoziției este Lucia Pușcașu”, a transmis Niculai Barbă. El a adăugat că de la ora 11.00 la bustul lui Al. Ioan Cuza va avea loc un ceremonial militar și religios cu depunere de coroane și jerbe de flori iar de la ora 17.00 la Casa de Cultură va fi un regal folcloric cu Ansamblul ”Ciprian Porumbescu”.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating