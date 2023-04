Un mirean sucevean are probleme grele în Săptămâna Mare. El s-a adresat în scris arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, de la care vrea să afle ce trebuie să facă un partener dacă fata decide să se păstreze curată până la căsătorie. ”Dacă un potențial partener, la începutul unei relații, nu ar fi de acord cu decizia fetei de a se păstra curată până la căsătorie, asta poate arăta că el nu este persoana potrivită din moment ce nu ne-ar respecta alegerea?”, a întrebat omul.

”Consider că persoana respectivă ar trebui să înțeleagă dorința potențialei soții și să nu mai facă propuneri rușinoase care l-ar putea descalifica în fața ei. Când o astfel de viață este începută sub egida Tainei Sfintei Cununii, binecuvântarea lui Dumnezeu se revarsă asupra acelei familii”, a răspuns IPS Calinic.