O nouă cursă charter spre Antalya va opera de pe Aeroportul Internaţional „Ştefan cel Mare” Suceava. Este vorba de touroperatorul turc Need Tour care prin compania Corendon va efectua zboruri charter în Antalya în fiecare duminică în perioada 3 iunie-23 septembrie. Anunţul a fost făcut de preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, în cadrul unei conferinţe de presă la care au participat reprezentanţii Need Tour dar şi directorul Aeroportului Internaţional „Ştefan cel Mare”, Ioan Măriuţa. Zborurile vor fi efectuate cu o aeronavă Boeing 737 cu o capacitate de 189 de locuri. De la Suceava aeronava va decola la ora 11 şi va ateriza în Antalya la ora 13. Din Antalya va pleca la ora 8 şi va ateriza la ora 10 la Suceava. „Aşa cum am mai anunţat mă bucur să avem noi operatori dornici de turism să opereze pe Aeroportul „Ştefan cel Mare”. Trebuie să vă spun că pe această rută Antalya noi mai avem compania Kusadasi cu Prestige Tour care operează din 4 iunie- 17 septembrie lunea şi vinerea. De asemenea avem Prestige Tour cu Atlas Global care operează spre Antalya din 1 iunie- 21 septembrie. Mai avem spre Bodrun din 4 iunie-17 septembrie tot Prestige Tour în fiecare luni cu Atlas Global şi Zakintos în Grecia 6-25 septembrie în fiecare miercuri compania Kusadasi cu Air Bucharest. Îi urăm bun venit lui Need Tour”, a declarat Gheorghe Flutur.

Zboruri către Egipt şi Israel

Flutur a spus că a cerut celor de la Need Tour să extind cursele externe arătând că din toamnă vor fi zboruri săptămânale în Egipt la Sharm El Sheikh iar de anul viitor în Israel la Tel Aviv. De asemenea, le-a cerut să şi aducă turişti străini care să viziteze Bucovina.

Aytak Acikgoz: „Dacă primiţi cu turcii la Ştefan cel Mare vom fi aici pentru că noi suntem deschişi”

Reprezentantul companiei Need Tour, Aytak Acikgoz, unul dintre asociaţi, a declarat că Suceava este foarte importantă pentru touroperatorul turc. „Pentru noi Suceava este foarte importantă pentru că este deschisă pentru dezvoltare. Acum trei ani când am venit prima dată aici am văzut acest lucru şi am spus atunci că peste 2 ani vor opera 4-5 avioane iar peste 5-6 ani 10 avioane. Mă bucur să văd că vorbele mele se adeveresc”, a spus Aytak Acikgoz. Acţionarul companiei Need Tour a declarat că îi place la Suceava pentru că oamenii sunt muncitori. „Trebuie să muncim mult să punem şi suflet şi să credem pentru că numai dacă credem putem merge înainte”, a spus acţionarul Need Tour. Aytak Acikgoz a promis că va aduce turişti din Turcia dar şi din Israel ca să viziteze Bucovina. „Vrem să aducem turişti turci aici dar şi israelieni pentru circuite pentru istorie, pentru că Suceava e un oraş plin de istorie, de mănăstiri. Vrem să aducem mulţi turişti să dezvoltăm Suceava împreună. Dacă primiţi cu turcii la Ştefan cel Mare vom fi aici pentru că noi suntem deschişi”, a declarat acţionarul Need Tour. Gheorghe Flutur a mai ţinut să precizeze că de la 1 ianuarie şi până în prezent pe Aeroportul „Ştefan cel Mare” au aterizat178 de aeronave cu 18.564 de pasageri.

Prețuri accesibile pentru familii

Aytak Acikgoz a precizat că prețurile pentru pachetele de vacanță oferite în Turcia de Need Tour sunt extrem de accesibile, plecând de la aproxiamtiv 300 de euro de persoană/sejur și până la 3.000 – 3.500 de euro. El a subliniat faptul că pentru o familie cu doi copii, prețul total pentru un sejur, cu tot cu bilet de avion, poate fi cumpărat cu prețuri de la 900-1000 de euro.

Pentru Egipt, prețul pentru o persoană, pentru un sejur, ar putea să plece de la 500 de euro, cu bilet de avion și pot să ajungă și până la 15.000 de euro. Pentru o familie cu doi copii prețurile pe sejur pot să înceapă de la 1.300 – 1.400 de euro.