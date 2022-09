Mâine, 28 septembrie, începând cu ora 17:00, are loc un nou eveniment din seria Conferințelor WEBDIDACTICA Educațional, dedicat sprijinirii profesorilor, altor specialiști din educație, dar și părinților, în procesul educațional al copiilor și tinerilor.

Tema conferinței este: ”Rolul activităților extracurriculare în educația și dezvoltarea copiilor și tinerilor”.

Conferința este organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Revista PSYCHOLOGIES România.

Evenimentul va avea loc ONLINE, pe platforma de conferințe ZOOM și va fi transmis live, pe canalul de Youtube al Fundației Dan Voiculescu.

Participarea este GRTUITĂ! Se eliberează adeverință, pentru cadrele didactice.

Înscrierile la conferință se realizează prin completarea unui formular, disponibil pe www.fundatiadanvoiculescu.ro.

Printre speakerii conferinței se numără:

Eleonora Larisa Gojnete – Inspector Școlar pentru activități extrașcolare și comunicare instituțională, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, profesor la Colegiul Național Grigore Moisil din București.

Dr. Julia Roberts, USA – President of The Center for Gifted Studies and The Carol Martin Gatton Academy of Mathematics and Science in Kentucky at WKU.

Tyler Clark, EdD, USA – World Council for Gifted and Talented Children, Executive Administrator, The Center for Gifted Studies at Western Kentucky University, Assistant Director of Operations.

Maria Pilchin, Republica Moldova – Scriitoare, Cercetător științific, Lector universitar la Universitatea de Stat din Moldova, autoare a trei manuale de literatură universală pentru şcoala naţională şi cea alolingvă (în colaborare), autoare a peste 100 de articole, studii şi eseuri literare.

Victoria Lupașcu, Canada – Lector Universitar la University of Montréal, Canada, Doctor în Studii Asiatice și Literatură Comparată, titlu obținut la Pennsylvania State University, Statele Unite ale Americii.

Daniela Popescu, Atena, Grecia – Președinte Asociația Interculturală Româno-Elenă DACIA, profesor pentru învățământul primar și preșcolar.

Consuela Colțan – Profesor pentru învățământul primar, metodist, mentor, cadru didactic preocupat de inovație în educație, câștigătoare a Concursului ”Creatori de Educație” 2021, organizat de Ministerul Educației.

Ana-Maria Virginia Ștefan – Inspector Școlar pentru activități extrașcolare, ISMB, prof de Limba Franceză la Colegiul Național Gheorghe Șinaci din București.

”În cadrul conferinței vom prezenta, împreună cu psihologi, profesori și specialiști în educație, rolul și locul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor, precum și cele mai importante beneficii pe care le aduc acestea în dezvoltarea armonioasă a copiilor”, a declarat Florentina Negrescu, profesor la Școala FDVDR, psiholog, consilier psihologic și psihoterapeut format în psihoterapie integrativă și psihoterapie experiențială, practitioner în NLP, formator și trainer. Este membră a Colegiului Psihologilor din România, a Institutului Român de Psihoterapie Integrativă, a Societății de Psihoterapie Experiențială din România și a Federației Române de Psihoterapie.

”Activitățile extracurriculare au un rol important în formarea personalității copiilor. Educația prin activități extracurriculare urmăreste identificarea si valorificarea aptitudinilor și a resurselor copilului, precum și stimularea comportamentului creativ, în diverse domenii”, a declarat Sabina Grosoşiu, speaker la conferință, profesor la Școala FDVDR, psiholog clinician autonom, psihoterapie raţional-emotivă şi comportamentală, MA Tehnici psihologice de Controlul comportamentului şi Dezvoltarea Potenţialului uman, Trainer acreditat CNFPA