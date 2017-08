Noul pod peste râul Suceava va fi investiţia pe care Primăria municipiului Suceava o va promova în cinstea Centenarului Marii Uniri de anul viitor. Anunţul a fost făcut de primarul Ion Lungu care a declarat că a luat decizia de a promova această investiţie după ce guvernanţii au spus că vor finanţa mai multe proiecte mari de infrastructură cu ocazia Centenarului. Lungu a precizat că noul pod ar putea fi finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. „Un proiect de infrastructură la care vom insista şi care îşi găseşte locul pe PNDL este noul pod peste râul Suceava. Am avut o discuţie luni cu firma care realizează studiul de prefezabilitate la ruta alternativă Suceava-Botoşani care include şi podul peste râul Suceava şi am decis să separăm cele două obiective ruta în sine şi noul pod să facem proiecte distincte”, a spus Lungu. Primarul îşi doreşte ca până la data de 1 decembrie să fie finalizată documentaţia care av curpinde studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico economici pentru a o depune la guvern în vederea finanţării prin PNDL începând de anul viitor. Ion Lungu a mai spus că noul pod peste râul Suceava este o investiţie extrem de necesară pentru fluidizarea traficului în zona marilor centre comerciale.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating