Sâmbătă după amiază o femeie de 39 ani din comuna Udești în timp ce se deplasa cu autoturismul pe D.J. 208 A din direcția Bosanci către Udești, la intrarea în satul Luncușoara, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat într-un stalp din beton aflat pe marginea drumului. În autoturismul implicat se mai afla o pasageră de 39 ani, care în urma impactului a suferit leziuni ușoare. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care a fost condusă la Spitalul Județean de Urgență Suceava, în vederea recoltării de mostre biologice.

Cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Biroului Rutier al Poliţiei Municipiului Suceava sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ”Vătămare corporală din culpă”, prev și ped. de art. 196, alin. 2, 3 din CP.