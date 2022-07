Un telefon mai puțin obișnuit a fost primit sâmbătă seară la serviciul de urgențe 112. Un bărbat de 37 de ani din municipiul Suceava a sunat să reclame că a fost bătut de soacră. Polițiștii care au venit la fața locului au constatat că reclamantul este în stare avansată de ebrietate dar că plângerea sa este întemeiată. Soacra în vârstă de 66 de ani i-a aplicat câteva palme pe spate ginerelui lucru recunoscut de aceasta dar și de fiica sa. Totul a pornit de la niște nenînțelegeri mari vechi. Totuși ginerele a refuzat să depună reclamație împotriva soacrei.

