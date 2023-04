Un sucevean de 44 de ani s-a spânzurat cu o funie de bara unei stații de parcare trotinete electrice din cartierul Burdujeni. Macabra descoperire a fost făcută marți la ora 05.10 dimineața de un bărbat care a ieșit să-și plimbe câinele. Acesta a sunat la 112 iar polițiștii care au venit la fața locului au identificat cadavrul. Acum se așteaptă rezultatele necropsiei însă nu au fost identificate urme de violență.

, 7.5 out of 10 based on 2 ratings