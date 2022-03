Un enoriaș sucevean este îngrijorat că membrii unei confesiuni recunoscute în România se vor declara la recensământ ortodocși așa cum au făcut-o la recensământul din 2011. În acest sens el a cerut un punct de vedere de la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. ”Pentru că răspunsul meu este insignifiant, cel mai bine ar fi să adresați întrebarea dumneavoastră celor direct vizați. Vă mulțumesc pentru înțelegere”, a răspuns înaltul prelat.

