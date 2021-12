Un tânăr a fost rănit în urma unui accident care a avut loc în această dimineață în orașul Salcea. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava în accident au fost implicate două autoturisme, fără a se înregistra persoane încarcerate. Unul dintre autoturisme a lovit un stâlp de electricitate. În urma impactului, un bărbat în vârstă de 26 de ani a fost transportat la spital cu un echipaj SMURD.

