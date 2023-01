Un echipaj din cadrul Serviciului Rutier a oprit pentru control pe raza municipiului Rădăuţi, autoturismul condus de un bărbat de 37 ani din comuna Bilca. În urma verificărilor efectuate de polițiști în bazele de date, s-a constatat faptul că bărbatul de 37 de ani nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie auto.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural.