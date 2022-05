Patrula din cadrul SPR 1 Vadu Moldovei a fost sesizata prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca o persoana este cazuta de pe scuter in satul Forasti. Pe DJ. 208 F, in satul Forăși, pe sensul de mers catre Manolea-Forasti, pe partea carosabila, a fost identificat motoscuterul, iar langa acesta a fost gasit cazut un barbat de 27 ani din Forasti. Acesta a fost preluat de un echipaj medical si transportat la Spitalul Falticeni pentru investigatii medicale. Fiind verificat in bazele de date, s-a constatat ca barbatul de 27 de ani figureaza ca posesor de permis de conducere pentru categoriile AM, Bl, B, avand insa dreptul de a conduce suspendat. Totodata, din verificari s-a constatat ca la data de 07.05.2022, in jurul orei 21.40, barbatul de 27 ani din Forasti, a condus mopedul pe DJ208E in afara comunei Forăși, avand directia de mers Tolesti spre Oniceni, a pierdut controlul asupra directiei de mers, s-a dezechilibrat si a cazut pe carosabil, rezultand vatamarea corporala. Conducatorul mopedului nu a putut fi testat cu aparatul etilotest datorita leziunilor suferite, insa i-au fost recoltate probe biologice de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. În cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infractiunilor de: „vatamare corporala din culpa” prev. de art. 196 alin. 2 si 3 din C.P. si „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de catre o persoana careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata” prev. de art. 335 al. 2 din C.P.