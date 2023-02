Un tânăr sucevean bolnav de tetrapareză spastică îi cere arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să transmită video slujbele pe care le oficiază pentru a-l putea urmări. ”Vă rog să mă iertați pentru deranj. Sunt un tânăr născut fără posibilitatea de a merge, bolnav de tetrapareză spastică. Vă scriu din dorința de a afla de la Înaltpreasfinția Voastră pe ce canal pot sau cum trebuie să procedez pentru a putea asculta slujbele oficiate de Înaltpreasfinția Voastră. Cu mulțumiri!”, i-a scris tânărul.

”În acest moment, infrastructura permite doar transmiterea audio a slujbelor săvârșite în Catedrala Arhiepiscopală sau pe scena amenajată în curtea Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”; în situații deosebite, este posibilă și transmiterea video. Transmisiunile zilnice pot fi urmărite live pe canalul YouTube al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților”, i-a răspuns ierarhul.