Doi tineri de 20 de ani au ajuns duminică noapte la spital cu traumatisme cranio-cerebrale și multiple leziuni după ce au intrat cu BMW-ul într-un cap de pod. Șoferul era băut și a pierdut controului volanului într-o curbă. În plus nu avea nici permis de conducere. Tinerii rulau cu mașina dinspre Ipotești spre Udești.

