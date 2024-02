O fostă Războinică de la Survivor România 2022 este însărcinată. A dat vestea cea mare pe rețelele de social media, unde i-a anunțat pe fani că este însărcinată deja în 5 luni și se pregătește să deschidă cel mai frumos capitol al vieții sale, notează click.ro. De asemenea, vedeta a postat câteva fotografii cu burtica.

Cu siguranță Elena Matei a fost una dintre cele mai îndrăgite personaje din cadrul celor 2 reality-show-uri la care a participat: Survivor și Chefi la cuțite. Și-a demonstrat abilitățile dobândite de-a lungul timpului și, cu toate că nu a devenit câștigătoarea niciunei emisiuni, cu siguranță a avut câteva lecții importante de învățat.

Tânăra pasionată de gastronomie și-a luat fanii prin surprindere cu o postare în social media, prin intermediul căreia anunța că este însărcinată. Blondina a postat și câteva fotografii cu burtica de gravidă.

„Imposibil de descris în cuvinte ceea ce simt în această perioadă. Trece atât de repede. 5 luni cu tine. Can`t wait to meet you (n.r abia aștept să te întâlnesc)”, este mesajul Elenei Matei de pe Facebook, potrivit sursei citate.

