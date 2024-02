Cea mai buna sportivă din Tara Dornelor, Costiuc Claudia, legitimata la CSM Dorna Vatra-Dornei confirma o forma buna la inceput de an. Pe 20 ianuarie a participat la un Meeting Atletic de la Nyiregyhaza -Ungaria un a sosit a doua in proba de 800 metri și și-a asigurat baremul pentru două competiții majore. Pe 4 Februarie va lua startul la Campionatul Balcanic U 20 Indoor Belgrad/Serbia iar pe 10 februarie la Campionatul Balcanic de Seniori care va avea loc la Istanbul /Turcia.

Claudia Costiuc in cadrul Meetingului Atletic de la Nyiregyhaza /Ungaria reconfirma incă o data baremul pentru Campionatul Mondial U20 care va avea loc in luna August in localitatea Lima/Peru

Tot la Nyiregyhaza sportivul Prâsneac Alexandru legitimat la CSM Dorna Vatra-Dornei a sosit pe locul 3 unde a reușit să confirme baremul pentru Campionatul Balcanic U20 de la Belgrad /Serbia

Prâsneac Cristian antrenor la CSM Dorna Vatra-Dornei a declarat: ”Am inceput anul cu un cantomanent centralizat la Băile Felix unde conducerea Clubului a inteles că dacă vrei să faci performanța nu te poți antrema la Vatra-Dornei unde erau temperaturi foarte scăzute și nu avem mijloce de refacere. Aș vrea să mulțumesc celor din conducerea clubului pentru incredere. La Băile Felix am avut condiții foarte bune de antremanent am avut mijloace de refacere corespunzatoare și la finalul cantomanentului cu startul luat la Nyiregyhaza s-a vazut și forma buna a sportivilor noștri. Speram intr-un sezon Indoor bun unde vrem să aducem Dornenilor multe bucurii prin performanțele sportivilor mei. Aș vrea să mulțumesc și sponsorului personal al sportivilor Apa Bucovina”.