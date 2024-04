Cadrul universitar Florin Boghean s-a alăturat echipei candidatului PNL pentru funcția de primar al municipiului Suceava, actualul viceprimar Lucian Harșovschi. Aceasta a declarat că Florin Boghean este persoana care se află într-un dialog continuu cu tinerii, fiind cadru didactic universitar, le cunoaște nevoile și va fi omul care va întări legătura dintre administrație și Universitatea “Ștefan cel Mare”. Bine ai venit în echipă, Florin! Construim împreună pentru viitor.

La rândul său, Florin Boghean a declarat că a decis să îl sprijine pe Lucian Harșovschi pentru Primăria Suceava din dorința de a se implica mai mult în rezolvarea problemelor comunității. ”Cu respect față de membrii comunității din care fac parte și din dorința de a mă implica în rezolvarea problemelor cu care se confruntă orașul nostru m-am alăturat echipei lui Lucian Hasovschi și valorilor promovate de acesta: sustenabilitate și dezvoltare durabilă a municipiului Suceava. Sunt convins că împreună vom lucra pentru a aduce schimbarea pe care o merită comunitatea noastră.

Sunt o persoană dedicată și implicată de peste 20 de ani în educația tinerilor. În calitate mea de cadru didactic universitar am avut privilegiul de a lucra direct cu tinerii și de a mă adapta nevoilor și aspirațiillor lor. Doar implicându-ne putem să ne aducem contribuția la transformarea orașului nostru într-un oraș verde pe care sucevenii să ajungă să îl îndrăgească, cu spații de recreiere pentru copii și tineri, dar mai ales pentru părinții noștri.

Expertiza mea vine din zona managementului de proiect care pune accent pe investiții în educație, inovare în antreprenoriat și crearea de oportunități egale pentru toți membrii comunității noastre. Am fost și am rămas mereu un adept al ideii că schimbarea începe de la nivel local. În calitate de cadru didactic universitar, am văzut puterea transformării prin educație și implicare comunitară.

Experiența mea la catedră, implicarea în diverse proiecte cu finanțare europeană, relația cu mediul antreprenorial m-a învățat importanța ascultării, comunicării și colaborării. Aceste valori le voi aduce și în serviciul comunitatii sucevene.

Printre prioritățile mele se numără îmbunătățirea accesului la educație și oportunități de dezvoltare pentru membrii comunității, promovarea dezvoltării durabile și protejarea mediului înconjurător, precum și sprijinirea inițiativelor care aduc comunitatea noastră mai aproape împreună.

Cred că este esențial să avem o voce autentică și reprezentativă în cadrul administrației locale și Consiliul Local, care să reflecte cu adevărat preocupările, nevoile și viziunile locuitorilor municipiului Suceava. Sunt conectat la problemele și oportunitățile noastre locale și sunt hotărât să lucrez împreună să ofer expertiza mea pentru a face ca orașul nostru să fie un loc și mai bun pentru toți.

Haideți să lucrăm împreună pentru a face din orașul nostru, un loc în care fiecare dintre noi să se simtă acasă”, a transis Florin Boghean.