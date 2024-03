Candidatul PNL pentru Primăria Suceava, actualul viceprimar Lucian Harșovschi, a declarat că tot ceea ce s-a făcut până acum în municipiu a fost bine, va continua investițiile în curs, dar își dorește și mai mult pentru suceveni”. După anunțarea oficială a candidaturii sale pentru funcția de primar al Sucevei, Lucian Harșovschi a spus că a fost, este și va fi un om de echipă, „iar din echipa mea fac parte sucevenii”. „Intenția mea nu a fost de a concura împotriva cuiva, să iau postul cuiva, ci am mers pe principiul că orice competiție poate duce la idei noi și soluții. Vreau să fac mai mult pentru suceveni. Ceea ce s-a făcut până acum s-a făcut bine, vreau să continui ceea ce s-a făcut, vreau să finalizăm proiectele, dar vreau și mai mult pentru suceveni, pentru că simt că se poate. Am determinarea necesară și experiența pentru acest lucru. Sunt un om de teren, am fost un om între oameni, îmi place să fiu între ei și tocmai discuțiile cu sucevenii m-au adus în acest punct. Pentru că ei sunt cei care mi-au solicitat să vreau mai mult de la mine și mai mult pentru ei. Sunt caracterizat ca un om de cuvânt, iar promisiunea făcută devine obligație. Și acest lucru va conta foarte mult în perioada următoare pentru că odată ce spui un lucru trebuie să te ții de cuvânt. Mi-a plăcut să fiu un om între oameni, să răspund provocărilor, să vreau mai mult de la mine și cred că va fi bine pentru că simt că îi am pe suceveni lângă mine, pe colegii mei din PNL, pentru că împreună putem reuși. Am spus-o tot timpul, doar în echipă poți face ceva. Oricât de bun și frumos ai fi, dacă nu ai oamenii potriviți lângă tine nu contează. Și cred că am reușit să demonstrez acest lucru și am discutat și cu colegii mei și am spus tuturor că ne aliniem și mergem spre victorie, spre un oraș așa cum ni-l dorim spre continuarea proiectelor și atragerea fondurilor europene. Sunt tânăr, dar și cu experiență. Suceava întinerește. Cu Dumnezeu înainte!”, a transmis Lucian Harșovschi.