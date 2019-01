Un șofer din orașul Vicovu de Sus are dosar penal după ce s-a urcat băut la volan și nu a oprit la semnalele polițiștilor care au vrut să-l oprească în trafic. Miercuri, în jurul orei 21:00, în timp ce acționa pe drumul județean 178F din comuna Gălănești, o patrulă din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești a efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism. Cum șoferul nu s-a conformat, polițiștii au început urmărirea acestuia cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune, fiind oprit după aproximativ 2 km, pe raza comunei Frătăuții Vechi.

Conducătorul auto a fost identificat de polițiști ca fiind un bărbat de 45 de ani, din orașul Vicovu de Sus. Șoferul emana halenă alcoolică motiv pentru care a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe”, ce va fi soluționat procedural.