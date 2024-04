Un urs imens a fost surprins plimbându-se agale într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Broșteni din cadrul Direcției Silvice Suceava. Imaginile au fost realizate de Ionel Moroșanu de la Ocolul Silvic Broșteni care a reușit să filmeze cadre spectaculoase cu ursul impresionant și deloc intimidat de prezența silvicultorului.

Urșii sunt animale teritoriale și au habitatul în pădurile întinse de munte și cele dese din zonele deluroase. În căutarea hranei, urșii fac deplasări lungi, folosindu-și toate simțurile, în special cel olfactiv, foarte dezvoltat. Hrana lor este predominant vegetală, dar se hrănesc și cu pești, cervide, mamifere mici, până la păsări sau ouă de păsări și insecte. Direcția Silvica Suceava administrează, prin intermediul celor 24 de ocoale silvice, peste 270 de mii de hectare păduri de stat.

credit: Ionel Moroșanu, Direcția Silvică Suceava