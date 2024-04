Uniunea Consulilor Onorifici din România (UCOR) a organizat pe 9 aprilie 2024 Adunarea Generală a membrilor UCOR, la sediul Consulatului Islandei în România. Adunarea Generală este unul dintre cele mai importante evenimente anuale din agenda asociației. În conformitate cu ordinea de zi, au fost prezentate:

Raportul de activitate pentru anul 2023 – prezentat de către Preşedintele UCOR – domnul Consul Onorific Andreas Huber, Raportul financiar și Raportul cenzorului.

Dintre activitățile desfășurate în 2023, a fost evidenţiată evoluția pozitivă a UCOR pe plan diplomatic, atât intern cât și internațional, fiind amintită și semnarea Actului adițional la Protocolul de colaborare între Ministerul Afacerilor Externe al României și UCOR, în contextul multiplelor schimbări survenite în mediul diplomatic, geo-politic, economic, cultural si social (21 noiembrie 2023).

În cadrul dezbaterilor ce au urmat, Preşedintele UCOR a prezentat strategia adoptată de Uniune pentru îndeplinirea obiectivelor sale statutare, cu accent pe: consolidarea poziţiei membrilor Uniunii în lumea diplomatică, continuarea colaborării active cu Ministerul Afacerilor Externe şi alte instituţii ale statului român, continuarea dezvoltării relaţiilor, pe multiple planuri, dintre ţările pe care membrii UCOR le reprezintă şi România, acționând ca niște punți de legătură, în domeniile economic, cultural, social și educațional. În acest context, a fost adoptată agenda de activităţi pentru anul 2024. În cadrul aceleiași sedințe, s-au desfășurat și alegerile pentru membrii noului Consiliu Director al Uniunii. Astfel, pentru următorii trei ani, Consiliul Director al UCOR este alcătuit din:

1. Președinte – Dl. Andreas Huber, Consul Onorific al Republicii Austria la Sibiu

2. Prim -vicepreședinte– Dl. Amb. Ioan Donca, Consul Onorific al Republicii Letonia la București

3. Vicepreședinte – Dna. Georgiana Pogonaru, Consul Onorific al Islandei în România

4. Secretar general– Dna. Elena Bustea, Consul Onorific al Republicii Ecuador la București

5. Trezorier – Dl. Eugen Lascu, Consul Onorific al Republicii Malta la București

6. Membru – Dl. Endre Molnar, Consul Onorific al Ungariei la Drobeta Turnu Severin

7. Membru (nou ales) – Dl. Mihai Ferariu, Consul Onorific al Marelui Ducat de Luxemburg la București

8. Membru (nou ales)– Dl. Dumitru Mihalescul, Consul Onorific al Republicii Coreea de Sud la Rădăuți

9. Membru (nou ales) – Dl. Marius Mihail Puiu, Consul Onorific al Republicii Austria la Constanța

Au fost remarcate eforturile membrilor UCOR pentru creșterea recunoașterii și prestigiului Uniunii, care a fost posibilă grație implicării în acțiunile desfășurate, a prezenței active pe planurile diplomatic, economic, cultural și social. În încheire, au fost adresate mulțumiri tuturor membrilor pentru susținere și bună colaborare.